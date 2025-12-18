Il governo infila nella Manovra 2026 una legge per produrre più armi | cosa cambia
Il governo inserisce nella Manovra 2026 una legge dedicata all’industria della difesa, con l’obiettivo di potenziare la produzione e il commercio di armi. La novità apre a nuove opportunità e sfide, sottolineando l’importanza di rafforzare le capacità industriali del settore. Un provvedimento che suscita dibattiti sulla sua direzione e sugli effetti che potrà avere sul panorama nazionale e internazionale.
Bisogna "rafforzare le capacità industriali della difesa" per aumentare la "produzione" e il "commercio di armi". Per questo, il governo vuole individuare le "attività" che possono servire allo "sviluppo", ma anche alla "conversione" dell'industria. Lo dice una norma che l'esecutivo ha proposto per la legge di bilancio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
