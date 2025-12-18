Il governo infila nella Manovra 2026 una legge per produrre più armi | cosa cambia

Il governo inserisce nella Manovra 2026 una legge dedicata all’industria della difesa, con l’obiettivo di potenziare la produzione e il commercio di armi. La novità apre a nuove opportunità e sfide, sottolineando l’importanza di rafforzare le capacità industriali del settore. Un provvedimento che suscita dibattiti sulla sua direzione e sugli effetti che potrà avere sul panorama nazionale e internazionale.

