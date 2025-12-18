Il governo cambierà l’emendamento sul riscatto della laurea

Il governo annuncia una modifica all’emendamento sul riscatto della laurea, che entrerà in vigore solo in futuro. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha confermato la correzione, chiarendo le nuove modalità di applicazione. Un cambiamento che potrebbe influenzare le scelte di molti giovani, introducendo una nuova prospettiva sulla gestione dei percorsi di studio e previdenza.

«Sul riscatto della laurea l’emendamento sarà corretto e varrà solo per il futuro», ha confermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come prevedibile, le due norme inserite nella legge di bilancio che rinviano le date dei pensionamenti di anzianità allungando le finestre e alleggerendo i riscatti di laurea hanno acceso lo scontro intorno alla manovra. Facendo scalpitare soprattutto la Lega. Tra finestre d’uscita più lunghe, nuovi limiti al riscatto della laurea e adeguamenti alla speranza di vita, per molti lavoratori il traguardo della pensione si sposterebbe fino a quasi 47 anni di contributi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

