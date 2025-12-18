Il gossip è necessario per non cadere nella disperazione | t’amo o pio Bova!

Il gossip, spesso criticato, svolge un ruolo insospettabile nel nostro equilibrio quotidiano. Tra voci e pettegolezzi, si crea un collegamento sociale che ci aiuta a sentirci parte di qualcosa, anche nei momenti di sconforto. La vicenda di Raoul Bova ne è un esempio: riflette come l'interesse per le vite degli altri possa mascherare un bisogno più profondo di connessione e comprensione.

Ho sentito dire molte sciocchezze sulla nota vicenda di Raoul Bova, la più grossa è questa: la gente non ha una vita propria e si fa gli affari degli altri, si nutre di gossip. Invece è esattamente il contrario, proprio perché le persone hanno una vita propria fatta di scadenze, di bollette da pagare, di fine del mese thriller, proprio per tutte queste pressioni quotidiane costanti e trituranti, le persone a un certo punto sentono il bisogno umano, troppo umano di rilassarsi con le amenità esistenziali dei cosiddetti vips, è come una pausa di freschezza cerebrale, il gossip è terapeutico, senza il gossip molti finirebbero con la camicia di forza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

