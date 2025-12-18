Il gospel del Messengers Mass Choir apre Passaggi Musicali la stagione di Rime Mute
Vivi un’emozione unica con il gospel dei Messengers Mass Choir, protagonista dell’apertura di Passaggi Musicali. La stagione, che spazia tra sette comuni del Friuli Venezia Giulia, promette un viaggio sonoro coinvolgente e ricco di energia, portando musica di qualità tra le comunità del territorio. Un’occasione imperdibile per scoprire e condividere momenti di grande intensità musicale.
Sette concerti diffusi in altrettanti comuni, da Buttrio a Cormons, da Corno di Rosazzo a Manzano, passando per Pavia di Udine, Pradamano e San Giovanni al Natisone. Una rassegna, al via sabato 20 dicembre con il concerto di Natale, organizzata dall’associazione RiMe MuTe, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
