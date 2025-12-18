Il giro di vite sui b&b | Ok dalla Consulta Il Comune di Pisa ora non ha più scuse

La Consulta ha dato il via libera alla legge regionale toscana sul turismo, ponendo fine alle resistenze del Governo. Ora, il Comune di Pisa non ha più scuse per non agire contro il fenomeno degli affitti brevi, che mette a dura prova il settore ricettivo locale. Questa decisione rappresenta un passo importante per regolamentare il mercato e tutelare i residenti e gli operatori del settore.

© Lanazione.it - Il giro di vite sui b&b: "Ok dalla Consulta. Il Comune di Pisa ora non ha più scuse" Via libera della Consulta a una legge che punta a limitare il fenomeno degli affitti brevi. È questo il senso della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo, che contempla anche misure di contenimento delle locazioni turistiche. In questo settore la Toscana - come sottolinea il consigliere regionale pisano Antonio Mazzeo – è stata l’apripista di altri interventi arrivati nel resto d’Italia. La lista una Città in Comune pochi giorni fa aveva denunciato il proliferare "impulsivo" dei B&b e cioè ben 440 in più in un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Pisa, giro di vite per la sicurezza: tre arresti per droga, uno per furto ai danni di un camper di turisti Leggi anche: Sanitari sui cestini dei rifiuti a Cislago, giro di vite del Comune La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Harvard, il giudice blocca il giro di vite sugli stranieri (e salva le lauree): «Tanti rischiano l'addio, nessuno sa più cosa aspettarsi adesso» - Nessuno si aspettava un giro di vite così forte da parte dell'amministrazione Trump, anche se i rapporti con Harvard nelle ultime settimane si erano fatti molto complicati con ripercussioni anche ... leggo.it In Italia la pensione diventa un miraggio: il giro di vite del governo penalizza i giovani https://risparmio.tiscali.it/economia/articoli/In-Italia-la-pensione-diventa-un-miraggio/ - facebook.com facebook Commissione Ue pronta la giro di vite sugli affitti brevi: nel 2026 una nuova legge contro la crisi abitativa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.