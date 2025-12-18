Il giorno della protesta a Bruxelles Confagricoltura Latina presente

Oggi a Bruxelles gli agricoltori dei 27 paesi membri del Consiglio europeo si sono riuniti per chiedere politiche più sostenibili e adeguate alle sfide attuali. Confagricoltura Latina è stata presente per rappresentare le esigenze del settore e sottolineare l’urgenza di interventi concreti, affinché l’agricoltura possa continuare a sostenere l’economia e garantire il futuro alimentare delle generazioni.

Il giorno della protesta a Bruxelles, Confagricoltura Latina presente

Nella giornata di oggi gli agricoltori dei 27 stati membri del Consiglio europeo si sono dati appuntamento a Bruxelles per chiedere politiche adeguate ai tempi e alle necessità, altrimenti tra una decina di anni l'agricoltura non sarà più in grado più di reggere il mercato. Diverse centinaia di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

