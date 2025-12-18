Il gesto razzista di miss Finlandia sui social che la fa diventare un idolo di destra | con la Cina deve scusarsi pure il premier – Il video

Un gesto razzista di Miss Finlandia sui social ha scatenato una tempesta mediatica, trasformandola in un simbolo per certi ambienti di destra. La vicenda ha coinvolto anche il governo finlandese, costretto a scendere a patti con scuse ufficiali rivolte a Giappone, Cina e Corea del Sud. Un episodio che mette in luce quanto le azioni online possano avere conseguenze internazionali e politiche significative.

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha dovuto presentare scuse formali a Giappone, Cina e Corea del Sud dopo che lo scandalo partito da un selfie di Miss Finlandia ha travolto anche il parlamento del Paese nordico. Tutto è esploso quando Sarah Dzafce, 22enne incoronata Miss Suomi lo scorso settembre, ha pubblicato sui social una foto in cui tirava gli occhi con le dita simulando tratti somatici asiatici, accompagnata dalla didascalia «mangiare con un cinese». La reazione nei Paesi asiatici è stata durissima, con un’ondata di proteste indignate sui media e le piattaforme social. La ragazza, di origini kosovare ma nata in Finlandia, è stata immediatamente privata del titolo e cacciata dal concorso di Miss Universo che si stava svolgendo in Thailandia. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Miss Finlandia perde la corona: il gesto razzista sui social che le è costato tutto Leggi anche: “Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Miss Finlandia Sarah Dzafce espulsa da Miss Universo per il gesto degli occhi a mandorla, polemica social; Posa con gli occhi a mandorla: Miss Finlandia cacciata da Miss Universo. Ira della destra; Il primo ministro finlandese si è scusato per i selfie razzisti dei suoi alleati; Il gesto razzista di miss Finlandia sui social che la fa diventare un idolo di destra: con la Cina deve scusarsi pure il premier - Il video. Scandalo a Miss Universo: gesto ritenuto razzista, revocato il titolo a Miss Finlandia. Ecco cosa ha fatto - Una polemica di portata internazionale ha coinvolto la delegata finlandese di Miss Universo, il concorso svoltosi il mese scorso in Thailandia. tg.la7.it

