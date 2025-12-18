Il gesto quotidiano che aiuta gambe e silhouette a sentirsi leggere
Scopri il gesto quotidiano che può fare la differenza: un piccolo gesto per alleviare la ritenzione idrica, favorire la leggerezza delle gambe e migliorare il benessere generale. Anche in inverno, prendersi cura di sé significa ascoltare il proprio corpo e adottare abitudini semplici ma efficaci per sentirsi più energici e in forma.
La ritenzione idrica è uno di quei disturbi che non passano inosservati, nemmeno in inverno. Gambe più pesanti, caviglie meno definite, una sensazione di gonfiore che rallenta i movimenti e anche l’umore. Accade nei cambi di stagione, nelle giornate di caldo intenso o nei periodi in cui si dorme poco, si mangia velocemente o si resta sedute per molte ore. È in questi momenti che i drenanti naturali diventano un alleato discreto ma prezioso, perché aiutano l’organismo a smaltire i liquidi in eccesso senza ricorrere a soluzioni drastiche. Tisane, integratori e bevande “fatte in casa” non promettono miracoli, ma offrono una sensazione diffusa di leggerezza. 🔗 Leggi su Amica.it
