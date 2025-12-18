Il galà natalizio degli albergatori di Cesenatico auguri e bilanci | Il turismo sta cambiando e dobbiamo migliorarci

Il galà natalizio degli albergatori di Cesenatico, organizzato da Adac Federalberghi, unisce convivialità e riflessione. Tra auguri e bilanci sul turismo 2025, l’evento ha sottolineato l’importanza di migliorarsi in un settore in evoluzione. Un momento di confronto tra pubblico e privato per tracciare le priorità e le sfide del futuro, in un clima di ottimismo e rinnovata collaborazione.

Il tradizionale Gala degli Auguri organizzato dall'associazione Adac Federalberghi, per quanto improntato sulla convivialità, è stato l'occasione anche per un momento di bilancio sul turismo nel 2025 e per delineare proiezioni e priorità per il 2026, con un confronto tra pubblico e privato.

