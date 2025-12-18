Il futuro del Programma Erasmus+ 2028-2024

Il futuro del Programma Erasmus+ tra il 2024 e il 2028 si configura come una sfida complessa e stimolante, innescata da mutamenti rapidi nella società, tensioni internazionali, innovazioni digitali e emergenze climatiche. Questi cambiamenti richiedono un’educazione più inclusiva, flessibile e adattabile, capace di preparare le nuove generazioni alle professioni emergenti e alle sfide globali, promuovendo un futuro più sostenibile e coeso.

© Lapresse.it - Il futuro del Programma Erasmus+ (2028-2024) Le mutazioni repentine della società, le tensioni geopolitiche internazionali, l'evoluzione verso un mondo digitale, le urgenze dettate dai cambiamenti climatici, la necessità di promuovere l'inclusione dei soggetti a rischio di emarginazione, l'affiorare di nuove professioni: sono tutte condizioni che rendono quanto mai necessaria una profonda trasformazione dell'educazione e della formazione professionale. In tale contesto si inserisce il nuovo programma Erasmus+ 2028-2034, che viene rinnovato per altri sette anni grazie all'impatto positivo che ha avuto sulle conoscenze, abilità e competenze delle persone che in esso sono state coinvolte, sul processo di apertura internazionale delle organizzazioni che vi hanno preso parte, sull'incremento dell'innovazione e della qualità dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale europei, così come reso evidente dalla valutazione di impatto dell'attuale Programma.

