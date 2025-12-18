Il furto alla Migliarina. Avvenne un anno fa nello stesso periodo.

Un anno fa, si verificò un furto alla Migliarina, un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Le Forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto. Tali eventi sono un richiamo alla necessità di maggiore attenzione e sicurezza nella zona, evidenziando l’importanza di collaborare per prevenire simili episodi in futuro.

"Sono episodi che fanno pensare e dei quali si occupano le Forze dell’ordine che conducono le indagini. Noi sacerdoti, davanti a questi episodi, ci affidiamo alla potenza della preghiera con la quale rinnoviamo la fede in chi ha creato il mondo". Don Daniele Ricci, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta, alla Migliarina commenta con queste parole il grave episodio accaduto nel fine settimana nella chiesa dell’Angelo a Camaiore. Episodio sul quale le indagini della polizia sono in pieno corso. "Posso solo aggiungere che quando domenica 22 dicembre dell’anno scorso la nostra parrocchia è stata al centro del grave episodio nel quale sono state rubate le ostie consacrate, la profanazione c’è stata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

