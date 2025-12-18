Il Frosinone scende in campo per gli animali
Il Frosinone Calcio si impegna oltre il campo, unendo sport e solidarietà. Per la prima volta nella storia, il club e la Banca Popolare del Frusinate presentano un calendario ufficiale che celebra il territorio e sensibilizza su temi importanti. Un’iniziativa che rafforza il legame tra squadra, comunità e valori sociali, dimostrando che il vero successo si misura anche con il cuore.
Per la prima volta nella storia del club giallazzurro, il Frosinone Calcio e la Banca Popolare del Frusinate, presentano un calendario ufficiale che unisce sport, responsabilità sociale e sensibilità verso il territorio.Un progetto inedito, realizzato in collaborazione con il rifugio per animali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
