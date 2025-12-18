Nonostante il flop del secondo capitolo, il film spin-off di M3GAN si prepara a sorprendere il pubblico con un aggiornamento, alimentando l’attesa e la curiosità intorno a questa nuova avventura. Dopo il successo del 2022, il franchise continua a evolversi, puntando a riconquistare il cuore degli appassionati e a ridefinire il suo futuro nel panorama horror e fantascientifico.

© Metropolitanmagazine.it - Il film spin-off di M3GAN riceve un aggiornamento nonostante il flop del secondo capitolo

Nel 2022, il film horror fantascientifico M3GAN è stato un enorme successo sia di critica che al botteghino. Quindi non sorprende che Blumhouse Productions e Universal abbiano rapidamente avviato un franchise dedicato. Non solo è stato approvato un sequel dal titolo M3GAN 2.0, uscito in estate, ma gli studi hanno pianificato di espandere l’ universo di M3GAN con lo spin-off SOULM8TE. Sfortunatamente, Blumhouse non è riuscita a replicare il successo dell’originale M3GAN. Frenato da recensioni contrastanti, M3GAN 2.0 è stato un fiasco al botteghino, incassando solo 39,1 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: SOULM8TE: La Universal cancella ufficialmente lo spin-off di M3GAN! Addio al “M3GAN Universe”?

Leggi anche: Come il film the summer i turned pretty potrebbe uscire a Natale nonostante l aggiornamento del creatore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

M3GAN, lo spin-off SOULM8TE senza distributore: Universal non crede più nel franchise?; M3GAN, lo spin-off SOULM8TE rimosso dal calendario d'uscita; Soulm8te, lo spinoff di M3GAN, rimosso dal calendario Universal; Soulm8te rimosso dal listino: spin-off M3GAN cerca di casa.

M3GAN, lo spin-off SOULM8TE rimosso dal calendario d'uscita - off ma il titolo è stato recentemente rimosso dal calendario d'uscita: cosa ne sarà del film? comingsoon.it