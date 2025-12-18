Il film spin-off di M3GAN riceve un aggiornamento nonostante il flop del secondo capitolo
Nonostante il flop del secondo capitolo, il film spin-off di M3GAN si prepara a sorprendere il pubblico con un aggiornamento, alimentando l’attesa e la curiosità intorno a questa nuova avventura. Dopo il successo del 2022, il franchise continua a evolversi, puntando a riconquistare il cuore degli appassionati e a ridefinire il suo futuro nel panorama horror e fantascientifico.
Nel 2022, il film horror fantascientifico M3GAN è stato un enorme successo sia di critica che al botteghino. Quindi non sorprende che Blumhouse Productions e Universal abbiano rapidamente avviato un franchise dedicato. Non solo è stato approvato un sequel dal titolo M3GAN 2.0, uscito in estate, ma gli studi hanno pianificato di espandere l’ universo di M3GAN con lo spin-off SOULM8TE. Sfortunatamente, Blumhouse non è riuscita a replicare il successo dell’originale M3GAN. Frenato da recensioni contrastanti, M3GAN 2.0 è stato un fiasco al botteghino, incassando solo 39,1 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
