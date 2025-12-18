Il figlio di John Travolta è un Presley? Il giallo del legame con Riley Keough

Un mistero avvolge il legame tra il figlio di John Travolta e la famiglia Presley, suscitando curiosità e speculazioni. Una rivelazione sconvolgente scuote Hollywood, rivelando intrecci sorprendenti tra due delle più iconiche dinastie del mondo dello spettacolo. La verità dietro questa connessione potrebbe cambiare per sempre le nostre percezioni sulle origini di questa celebrità.

© Iodonna.it - Il figlio di John Travolta è un Presley? Il giallo del legame con Riley Keough U na rivelazione bomba scuote Hollywood, intrecciando i destini di due dinastie leggendarie: quella della famiglia di John Travolta e quella di Elvis Presley. Al centro di una feroce battaglia legale da 50 milioni di dollari, sono emerse accuse clamorose – e al momento prive di prove mediche – che metterebbero in discussione la paternità biologica di Ben, il figlio quindicenne dell’attore e di Kelly Preston, scomparsa nel 2020. John Travolta, trionfi e cadute di una star. guarda le foto John Travolta, il figlio Ben legato ai Presley?. Secondo i documenti legali ottenuti in esclusiva dal Daily Mail, la causa intentata da Brigitte Kruse e Kevin Fialko (ex soci di Priscilla Presley) contiene dichiarazioni esplosive. 🔗 Leggi su Iodonna.it Leggi anche: John Travolta, Riley Keough è la madre biologica del terzo figlio? L’ipotesi nei documenti giudiziari Leggi anche: Presley–Travolta, spunta una rivelazione sul figlio di John: cosa dicono davvero i documenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. John Travolta, Riley Keough è la madre biologica del terzo figlio? L’ipotesi nei documenti giudiziari - Clamorosa tesi negli atti presentati in tribunale dalla famiglia Presley in merito al terzogenito della star di Pulp Fiction e Kelly Preston. movieplayer.it

John Travolta, la rivelazione bomba: «La madre biologica dell'ultimo figlio è la nipote di Elvis». La replica di Priscilla Presley - John Travolta e la sua defunta moglie, Kelly Preston, hanno avuto tre figli insieme ma il loro figlio più piccolo sarebbe nato grazie agli ovuli donati da Riley Keough, nipote di ... msn.com

John Travolta, la nipote di Elvis Presley sarebbe la mamma biologica dell'ultimo figlio: le rivelazione nei documenti inediti - John Travolta e la sua defunta moglie, Kelly Preston, hanno avuto tre figli insieme ma il loro figlio più piccolo sarebbe nato grazie agli ovuli donati da Riley Keough, nipote ... msn.com

