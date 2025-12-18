Il Festival Nazionale dell' Economia Civile pubblica i dati relativi all' impatto generato

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile si conferma come un punto di riferimento per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Attraverso eventi, formazione e partecipazione attiva, genera un impatto significativo a livello culturale, sociale e territoriale, rafforzando l'importanza di valori come solidarietà, responsabilità e comunità. Un bilancio positivo che testimonia l’efficacia delle sue iniziative nel favorire un cambiamento reale e duraturo.

Il Festival Nazionale dell'Economia Civile fa un bilancio sulle sue attività, tra eventi, partecipazione e formazione, dimostrandosi capace di generare cambiamento culturale, sociale e territoriale, promuovendo un modello di sviluppo che mette al centro persone e comunità. L'edizione 2025 ha visto 4 giorni di incontri, panel e dibattiti e si è confermata come un importante laboratorio di economia sociale, felicità e partecipazione, raccogliendo oltre 110 relatori, 28 panel tematici, l'intervento di due premi Nobel e decine di personalità del mondo accademico nazionale e internazionale, dell'imprenditoria, della cooperazione e della cultura oltre a più di 350 giovani e studenti che, assieme ai 3000 cittadini e cittadine hanno preso parte ai lavori nelle diverse giornate.

