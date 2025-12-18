Il fenomeno Matteo Sorbellini | Volevo vedere il mio nome sulle etichette scritto sulle città Volevo che la gente indossasse le mie cose Delle droghe avrei potuto fare a meno ma hanno fatto parte di me Da vent' anni sono nella chiesa Evangelica | si respira amore e aiutiamo il prossimo

Il fenomeno Matteo Sorbellini incarna passione, creatività e impegno. Dalla moda alle radici spirituali, il suo percorso riflette un'anima alla ricerca di espressione autentica e solidarietà. Con la Monichina, simbolo di un mondo vibrante e inclusivo, Sorbellini ha conquistato social e cuore di molti, portando avanti un messaggio di amore e autenticità. La sua storia è un viaggio tra stile, fede e libertà espressiva.

© Vanityfair.it - Il fenomeno Matteo Sorbellini: «Volevo vedere il mio nome sulle etichette, scritto sulle città. Volevo che la gente indossasse le mie cose. Delle droghe avrei potuto fare a meno, ma hanno fatto parte di me. Da vent'anni sono nella chiesa Evangelica: si respira amore e aiutiamo il prossimo»

Sui social è virale, con la sua Monichina. Anima e cuore di Vip Room Riccione, lo stilista Matteo Sorbellini ci racconta la sua moda, gli anni Novanta dei club italiani e l'importanza di nutrire la propria creatività. Con la benedizione di Dio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il caso Sorbellini, dalla nightlife alla Milano Fashion Week - Era il re della nightlife degli anni '90, vocalist del locale più di culto della riviera romagnola, il Cocoricò, oggi Matteo Sorbellini è un designer pronto a debuttare alla Milano Fashion Week del ... ansa.it

