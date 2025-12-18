Nel processo a carico di Annalucia Cecere, l'avvocato difensore sottolinea l'assenza di prove concrete e definisce illogico il quadro accusatorio, evidenziando come si vogliano trasformare sospetti in prove definitive. La vicenda, che riguarda il tragico omicidio di Nada Cella avvenuto nel 1996 a Chiavari, torna al centro dell’attenzione con nuove dichiarazioni che mettono in discussione la solidità dell’accusa.

© Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: Caso Nada Cella, l'avvocato di Cecere: "Assolvetela. Non c'è la pistola fumante" | Video

Il processo a carico di Annalucia Cecere, l'ex insegnante che secondo l'accusa avrebbe ucciso la segretaria Nada Cella a Chiavari il 6 maggio 1996, "è illogico" dove si "vogliono fare passare semplici sospetti per indizi gravi, precisi e concordanti". È quanto ha spiegato l'avvocato Giovanni Roffo, che con la collega Gabriella Martini assiste la principale imputata. Leggi di più nell'articolo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Il fatto del giorno: Caso Nada Cella, l'avvocato di Cecere: Assolvetela. Non c'è la pistola fumante.

