Il dramma di Maila alle Iene | Mamma mi faceva prostituire a 16 anni Ora racconto è la mia terapia
Maila ha aperto il suo cuore davanti alle telecamere delle Iene, condividendo un dolore profondo vissuto fin da giovane. La sua testimonianza, cruda e intensa, diventa un modo per affrontare il passato e trovare una nuova speranza. Un racconto che scuote e invita alla riflessione, portando alla luce una realtà difficile da ignorare.
Reggio Emilia, 18 dicembre 2025 – Ha raccontato tutto il suo inferno davanti alle telecamere delle Iene. Maila Micheli, la ragazza della Val d’Enza che denunciò di essere stata costretta dalla madre a vendersi a decine di uomini affamati di sesso dall’età di 16 anni; a prostituirsi, dopo che la donna che più al mondo avrebbe dovuto proteggerla le aveva insegnato “come si fa”; l’aveva indotta pubblicando un annuncio su un giornale. Le Iene a Rimini: permessi falsi, stranieri richiesti dall’hotel scoperti a fare i braccianti in Sicilia Costretta a prostituirsi a 16 anni dalla madre: il dramma. Una vicenda raccontata dal nostro giornale fin dal 2015, proteggendo la sua identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
