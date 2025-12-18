Il dramma di Maila alle Iene | Mamma mi faceva prostituire a 16 anni Ora racconto è la mia terapia

Maila ha aperto il suo cuore davanti alle telecamere delle Iene, condividendo un dolore profondo vissuto fin da giovane. La sua testimonianza, cruda e intensa, diventa un modo per affrontare il passato e trovare una nuova speranza. Un racconto che scuote e invita alla riflessione, portando alla luce una realtà difficile da ignorare.

