Il dono Kit di prima emergenza all’Abbraccio.

In un momento dell’anno dedicato al calore e alla famiglia, il Cral della Provincia di Massa-Carrara ha deciso di offrire un gesto di vicinanza e solidarietà. Il dono del Kit di prima emergenza all’

In un periodo dell’anno in cui il calore della casa e degli affetti è al centro della vita di tutti, il Cral della Provincia di Massa-Carrara ha scelto di rivolgere lo sguardo a chi, proprio tra le mura domestiche, ha vissuto il dolore della violenza. Attraverso una generosa donazione alla Cooperativa Sociale L’Abbraccio, il Cral ha finanziato l’acquisto di kit di prima emergenza destinati a mamme e minori che intraprendono il difficile percorso di distacco dal maltrattante. I kit donati non sono semplici pacchi di beni materiali, ma rappresentano il primo mattone per la ricostruzione di una vita dignitosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

