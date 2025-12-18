Il dolore e il ricordo | l’addio a Gerardina D’Elia
La perdita di Gerardina D’Elia lascia un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La sua assenza si fa sentire forte, un ricordo che resterà vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. In questo momento di dolore, celebriamo la sua memoria e l’eredità di affetto e sensibilità che ha lasciato dietro di sé.
Avellino - È scomparsa Gerardina D’Elia, lasciando un dolore profondo tra chi le era vicino. La notizia è giunta questa mattina, confermando ciò che molti percepivano dai suoi silenzi e dalle risposte che non arrivavano più.Il telefono rimasto muto ha anticipato la gravità della situazione, poi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
