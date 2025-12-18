Donald Trump torna a parlare agli Stati Uniti con un discorso che mette in luce il suo impegno nel risanare l’economia e il Paese, dichiarando di aver ereditato un disastro e di aver ora riportato l’America sulla strada del progresso. Un intervento di circa venti minuti in diretta televisiva, incentrato su temi interni, con poche citazioni sui conflitti internazionali.

© Tpi.it - Il discorso di Trump agli Usa: “Ho ereditato un disastro ma ora l’America è tornata”

“Buonasera America. Undici mesi fa ho ereditato un disastro e lo sto sistemando”. Ha esordito così Donald Trump nel suo discorso di circa venti minuti in diretta televisiva nazionale, in cui il presidente degli Stati Uniti ha affrontato quasi esclusivamente temi economici e interni senza mai citare la guerra in Ucraina, riferendosi soltanto una volta ai conflitti a Gaza e in Medio Oriente, dove si è vantato di “aver portato la pace per la prima volta in 3.000 anni”. L’unico vero riferimento alla politica estera è stato il più volte ribadito: “Ho risolto 8 guerre in 10 mesi”. Per il resto invece il discorso si è concentrato sulla situazione interna agli Usa. 🔗 Leggi su Tpi.it

