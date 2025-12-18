Il discorso alla nazione di Trump |  Ho ereditato un disastro ma sto cambiando le cose Ci sarà un boom economico mai visto

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il discorso di Trump alla nazione riflette fiducia e ottimismo, con l’attenzione rivolta ai progressi economici e alla forza degli Stati Uniti. Tra affermazioni di risultati raggiunti e promesse di un futuro migliore, il presidente evidenzia un paese in rinascita, determinato a superare le sfide passate e a costruire un nuovo capitolo di prosperità e lealtà.

il discorso alla nazione di trump 160ho ereditato un disastro ma sto160cambiando le cose ci sar224 un boom economico mai visto

© Xml2.corriere.it - Il discorso alla nazione di Trump: «Ho ereditato un disastro ma sto cambiando le cose. Ci sarà un boom economico mai visto»

Il discorso del presidente Usa alla nazione: «Già ottenuti grandi risultati. L'America è più forte che mai, un Paese leale verso i suoi cittadini. Facciamo invidia a tutto il mondo». Il tycoon ha elencato quelli che considera i successi del suo primo anno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto il nuovo presidente della Fed»

Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto boom economico mai visto»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

discorso nazione trump 160hoTrump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre» - Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il ... ilgazzettino.it

discorso nazione trump 160hoUsa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata” - Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi ... msn.com

discorso nazione trump 160hoDonald Trump all’attacco, il carovita tutta colpa di Biden: «Ho ereditato un disastro: ma arriva un boom economico mai visto» – Il video - In quasi venti minuti del suo discorso alla Nazione, il presidente americano ha anche annunciato un assegno di 1. open.online

Trump all'ONU Ho fatto finire 7 guerre. Cambiamento climatico, la più grande truffa

Video Trump all'ONU Ho fatto finire 7 guerre. Cambiamento climatico, la più grande truffa

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.