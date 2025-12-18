Il discorso alla nazione di Trump | Ho ereditato un disastro ma sto cambiando le cose Ci sarà un boom economico mai visto

Il discorso di Trump alla nazione riflette fiducia e ottimismo, con l’attenzione rivolta ai progressi economici e alla forza degli Stati Uniti. Tra affermazioni di risultati raggiunti e promesse di un futuro migliore, il presidente evidenzia un paese in rinascita, determinato a superare le sfide passate e a costruire un nuovo capitolo di prosperità e lealtà.

Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata” - Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi ... msn.com

Donald Trump all’attacco, il carovita tutta colpa di Biden: «Ho ereditato un disastro: ma arriva un boom economico mai visto» – Il video - In quasi venti minuti del suo discorso alla Nazione, il presidente americano ha anche annunciato un assegno di 1. open.online

Trump all'ONU Ho fatto finire 7 guerre. Cambiamento climatico, la più grande truffa

Trump alla nazione: "Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato" Il discorso del presidente dopo 11 mesi di mandato, autoelogio della sua amministrazione: "Siamo forti e rispettati, lavoro ai patrioti e non agli stranieri". "Dazi, la mia parola preferita". E assicura "il - facebook.com facebook

#USA Il presidente Donald Trump terrà un discorso alla nazione domani sera, mercoledì, alle 21:00 ora di Washington. In Italia saranno le 3 della notte. x.com

