Il discorso alla nazione di Trump | Ho ereditato un disastro ma avremo un boom

Donald Trump ha tenuto un discorso alla nazione di quasi venti minuti, caratterizzato da un ritmo insolitamente rapido e senza pause. Con parole decise e un tono deciso, ha affrontato i temi più caldi, trasmettendo un messaggio di sfida e speranza per il futuro. Un intervento energico che ha suscitato reazioni contrastanti e alimentato il dibattito pubblico.

© Iltempo.it - Il discorso alla nazione di Trump: "Ho ereditato un disastro ma avremo un boom" Donald Trump ha parlato per quasi venti minuti senza mai fermarsi, a un ritmo insolitamente rapido, senza pause. "Buonasera America, undici mesi fa ho ereditato un disastro e ora lo sto risolvendo", ha esordito ieri sera dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca, rivolgendosi alla nazione. I temi toccati sono gli stessi già affrontati nel recente comizio in Pennsylvania, con cui ha dato il via al suo tour politico in vista delle elezioni di Midterm del prossimo anno: immigrazione, lotta ai cartelli della droga, deportazioni, economia, sanità e tariffe. Ma il tono è apparso diverso: più ripetitivo, e - secondo fonti interne all'amministrazione - segnato da una certa tensione, legata ai timori di una possibile sconfitta elettorale che potrebbe costargli la maggioranza al Congresso.

