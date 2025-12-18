Il discorso alla nazione di Trum | Ho ereditato un disastro ma avremo un boom
Donald Trump ha rivolto un discorso intenso e senza sosta, dichiarando di aver ereditato una situazione difficile ma promettendo un futuro di forte crescita. In quasi venti minuti, ha condiviso la sua visione ottimistica senza pause, mantenendo un ritmo serrato e coinvolgente. Un intervento che ha suscitato molte reazioni, evidenziando la sua determinazione a rilanciare il paese con energia e decisione.
Donald Trump ha parlato per quasi venti minuti senza mai fermarsi, a un ritmo insolitamente rapido, senza pause. "Buonasera America, undici mesi fa ho ereditato un disastro e ora lo sto risolvendo", ha esordito ieri sera dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca, rivolgendosi alla nazione. I temi toccati sono gli stessi già affrontati nel recente comizio in Pennsylvania, con cui ha dato il via al suo tour politico in vista delle elezioni di Midterm del prossimo anno: immigrazione, lotta ai cartelli della droga, deportazioni, economia, sanità e tariffe. Ma il tono è apparso diverso: più ripetitivo, e - secondo fonti interne all'amministrazione - segnato da una certa tensione, legata ai timori di una possibile sconfitta elettorale che potrebbe costargli la maggioranza al Congresso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il discorso alla nazione di Trump: «Ho ereditato un disastro ma sto cambiando le cose. Ci sarà un boom economico mai visto»
Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto boom economico mai visto»
Trump promette boom economico dopo il disastro ereditato da Biden. L'America è tornata; Usa il discorso alla nazione di Trump | Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata; Il discorso alla nazione di Trump | Ho ereditato un disastro ma sto cambiando le cose Ci sarà un boom economico mai visto; Trump discorso alla nazione L' attacco a Biden | Ereditato un disastro ma l' America è tornata Ho risolto 8 guerre.
Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre» - Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il ... msn.com
Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata” - Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi ... msn.com
Trump parla alla nazione: ho ereditato un disastro ma avremo un boom - Donald Trump ha parlato per quasi venti minuti senza mai fermarsi, a un ritmo insolitamente rapido, senza pause. iltempo.it
Trump all'ONU Ho fatto finire 7 guerre. Cambiamento climatico, la più grande truffa
Trump alla nazione: "Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato" Il discorso del presidente dopo 11 mesi di mandato, autoelogio della sua amministrazione: "Siamo forti e rispettati, lavoro ai patrioti e non agli stranieri". "Dazi, la mia parola preferita". E assicura "il - facebook.com facebook
#USA Il presidente Donald Trump terrà un discorso alla nazione domani sera, mercoledì, alle 21:00 ora di Washington. In Italia saranno le 3 della notte. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.