Il discorso alla nazione di Trum | Ho ereditato un disastro ma avremo un boom

Donald Trump ha rivolto un discorso intenso e senza sosta, dichiarando di aver ereditato una situazione difficile ma promettendo un futuro di forte crescita. In quasi venti minuti, ha condiviso la sua visione ottimistica senza pause, mantenendo un ritmo serrato e coinvolgente. Un intervento che ha suscitato molte reazioni, evidenziando la sua determinazione a rilanciare il paese con energia e decisione.

Donald Trump ha parlato per quasi venti minuti senza mai fermarsi, a un ritmo insolitamente rapido, senza pause. "Buonasera America, undici mesi fa ho ereditato un disastro e ora lo sto risolvendo", ha esordito ieri sera dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca, rivolgendosi alla nazione. I temi toccati sono gli stessi già affrontati nel recente comizio in Pennsylvania, con cui ha dato il via al suo tour politico in vista delle elezioni di Midterm del prossimo anno: immigrazione, lotta ai cartelli della droga, deportazioni, economia, sanità e tariffe. Ma il tono è apparso diverso: più ripetitivo, e - secondo fonti interne all'amministrazione - segnato da una certa tensione, legata ai timori di una possibile sconfitta elettorale che potrebbe costargli la maggioranza al Congresso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

