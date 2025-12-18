Il direttore artistico del Fla lancia l' iniziativa Hair Peace | Un giorno intero a Pescara Vecchia per regalare libri

Il Fla presenta Hair Peace, un'iniziativa speciale del direttore artistico: un'intera giornata dedicata alla cultura e alla condivisione. Venerdì 19 dicembre, dalle 10 alle 19, davanti al Caffè Letterario di Pescara Vecchia, si potrà ricevere un libro gratuito, simbolo di solidarietà e passione per la lettura. Un'occasione unica per vivere un momento di solidarietà e arricchimento culturale nel cuore della città.

