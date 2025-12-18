Il direttore artistico del Fla lancia l' iniziativa Hair Peace | Un giorno intero a Pescara Vecchia per regalare libri
Il Fla presenta Hair Peace, un'iniziativa speciale del direttore artistico: un'intera giornata dedicata alla cultura e alla condivisione. Venerdì 19 dicembre, dalle 10 alle 19, davanti al Caffè Letterario di Pescara Vecchia, si potrà ricevere un libro gratuito, simbolo di solidarietà e passione per la lettura. Un'occasione unica per vivere un momento di solidarietà e arricchimento culturale nel cuore della città.
Stazionerà dalle 10 alle 19 di venerdì 19 dicembre davanti al Caffè Letterario, a Pescara Vecchia, per regalare libri. L'iniziativa è del direttore artistico del Fla-Festival di Libri e Altrecose Vincenzo D'Aquino che lancia l'iniziativa “Hair Peace”.Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappUn. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Lo scrittore lancianese Franco Ciarelli presenta "Reverie" al Fla di Pescara
Leggi anche: Hair spray è il segreto della chioma dalla «finitura lussuosa e lucida» di Amal (parola del suo hair stylist)
Licia Pisani. Chet Baker · Don't Explain. Recensioni Grazie al Soho e al direttore artistico Stefano Galvani per l'ospitalità, grazie soprattutto a tutto il pubblico attento e presente. Ci vediamo presto con i nuovi appuntamenti del 2026! Vi abbracciamo Vintag - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.