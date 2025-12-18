Il ddl Delrio prende una china pericolosa | così il ‘panico morale’ contrasta ciò che è percepito come minaccia

Il ddl Delrio si sta dirigendo verso una deriva rischiosa, alimentando un panico morale che amplifica le minacce percepite. In un contesto già segnato da tensioni, episodi come il licenziamento di Gabriele Nunziati per una domanda su Gaza riaccendono il dibattito sulla libertà di parola e antisemitismo, evidenziando come le reazioni emotive possano influenzare il discorso pubblico e le decisioni politiche.

© Ilfattoquotidiano.it - Il ddl Delrio prende una china pericolosa: così il ‘panico morale’ contrasta ciò che è percepito come minaccia Tempo fa il licenziamento di Gabriele Nunziati per una domanda su Gaza aveva rinfocolato il dibattito su libertà di parola e antisemitismo. Da qualche settimana la questione è tornata ancora una volta d’attualità per il disegno di legge Delrio, che pretende di asserire in sostanza che chi critica Israele è tout court antisemita. Una china assai discutibile e pericolosa che l’ottimo Guerra all’antisemitismo?, uscito nel 2024 per Altreconomia e scritto dalla sociologa Donatella Della Porta, aveva analizzato con riferimento al contesto tedesco. Un libro prezioso, che torna ahinoi utile tantopiù dopo le tragiche immagini di Sydney, sullo sfruttamento di quello che l’autrice – sulla scorta di un saggio di Stanley Cohen pubblicato nel 1972 – definisce ‘panico morale’, quando – scrive Cohen – qualcosa viene definito come “una minaccia ai valori e agli interessi della società”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Perché riconoscere ciò che manca è così immediato e naturale, mentre valorizzare ciò che c’è appare quasi contro culturale? Leggi anche: Delrio e il ddl che equipara antisemitismo e antisionismo. Ecco cosa ha detto quando lo ha presentato alle associazioni Italia-Israele La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fiano: “Il Pd contro il ddl Delrio per ignoranza. Non hanno letto il testo” - L'ex deputato, segretario di Sinistra per Israele: "Anche le dichiarazioni di Provenzano in cui prende le distanze da Fassino alla Knesset non le ho capite. ilfoglio.it

