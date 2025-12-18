Il Consiglio europeo è iniziato | si apre il dibattito sulle modalità da adottare per sostenere l’Ucraina

Il Consiglio europeo a Bruxelles segna l’inizio di un importante dibattito sulle strategie di supporto all’Ucraina. I leader dei Paesi membri si confrontano su come rafforzare l’unità e l’efficacia delle azioni comunitarie, in un contesto di crescente sfida e responsabilità condivisa. La riunione rappresenta un momento cruciale per definire il ruolo dell’Europa nel sostegno a un Paese alle prese con una crisi complessa e in evoluzione.

© Metropolitanmagazine.it - Il Consiglio europeo è iniziato: si apre il dibattito sulle modalità da adottare per sostenere l'Ucraina I leader europei si sono riuniti a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo, uno dei più importanti degli ultimi anni. Tra gli argomenti si parlerà, infatti, delle modalità per continuare a sostenere economicamente l' Ucraina, in particolar modo in una fase delicata della guerra contro la Russia. Un'occasione che, in aggiunta, potrebbe permettere all' Unione Europea di mostrarsi rilevante a livello internazionale, proprio come suggerito di recente da Ursula von der Leyen. Indecisione tra debito pubblico e asset russi. I leader hanno dichiarato che il Consiglio proseguirà fin quando non verrà trovato un accordo sui soldi da destinare all'Ucraina.

Consiglio europeo, Macron: “Abbiamo strategia per riarmare pienamente l’Europa" - I leader dell’Ue, nel primo giorno di vertice, hanno adottato le conclusioni su competitività, migrazioni e difesa. tg24.sky.it

Le parole della premier alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo - facebook.com facebook

Consiglio europeo 18/19 dicembre 2025. Anche sul bilancio dell’Unione europea 2028-2034. La proposta dell’Italia: bilancio più moderno, più efficace e più vicino alle esigenze reali dei cittadini. Leggi “Non accetteremo di pagare di più per ottenere di meno”. x.com

