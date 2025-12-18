Il Consiglio delle Donne di Bergamo in lutto | si è spenta Nadia Savoldelli

Il Consiglio delle Donne di Bergamo piange la scomparsa di Nadia Savoldelli, attuale Vicepresidente, figura amata e fondamentale per l’organismo. Una donna che con il suo impegno, passione e forza ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nella storia di Bergamo. La sua perdita rappresenta un grande dolore per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e collaborare con lei.

Il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo piange Nadia Savoldelli, attuale Vicepresidente, “ma soprattutto amica, pilastro e forza della natura che ha segnato profondamente la storia di questo organismo”, come si legge in una nota ufficiale. Si è spenta dopo una lunga malattia. “Nadia non è stata solo una componente attiva di realtà come La Mimosa, il Cerchio di Gesso, il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) e Donne per Bergamo.; è stata la mente e il cuore pulsante di iniziative e impegni che hanno contribuito a cambiare il volto della nostra città”. “La ricorderemo per il suo impegno tenace nel costruire una Bergamo a misura di donna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

