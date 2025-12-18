Il conduttore e l' attrice son ostati fotografati mentre uscivano dalla casa di lui ma non insieme | tutti i dettagli

Nuove foto catturate nei pressi della casa di Stefano de Martino alimentano le voci di una crescente intimità con Rocío Muñoz Morales. I scatti, che li ritraggono separatamente mentre escono dall’abitazione, sembrano confermare un legame speciale tra i due, aggiungendo ulteriori dettagli alle indiscrezioni dei giorni precedenti. La situazione continua a suscitare curiosità e discussioni tra i fan e gli appassionati di gossip.

C i sarebbe una crescente vicinanza tra Stefano de Martino e Rocío Muñoz Morales. Dopo i primi rumor dei giorni scorsi, alcune foto fuori dalla casa di lui sembrerebbero confermare il legame tra il conduttore e l’attrice. Rocío Muñoz Morales: «Ho scelto il silenzio, ma non mi nascondo. Proteggo le mie figlie» X Leggi anche › Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales: c’è davvero del tenero? Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales: le foto sospette. Gli scatti che incastrerebbero la nuova presunta coppia sono stati pubblicati da Diva e Donna, che già qualche settimana fa aveva ipotizzato una liaison tra i due. 🔗 Leggi su Iodonna.it

