Il concerto di Capodanno a Mirano porta in scena Suggestioni viennesi
Il 1° gennaio 2026 alle 17.00, il Teatro di Villa Belvedere a Mirano si anima con le
Giovedì 1° gennaio 2026, alle ore 17.00, torna l’appuntamento con il Concerto di Capodanno, a cura della Fondazione Gabriele Emilia Bianchi Onlus con il Comune di Mirano, presso il Teatro di Villa Belvedere. Vienna Reloaded. Suggestioni viennesi è il titolo del concerto dell’ensemble della Venice. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Con Carmen e il Concerto di Capodanno l’Orchestra di Padova e del Veneto porta la lirica in regione
Leggi anche: Emma in concerto al Mirano Summer Festival 2026
“Natale è Mirano”, un programma diffuso che abbraccia tutto il territorio.
Una crociera per il Capodanno di Olbia: Moby porta i passeggeri alla notte di Mengoni e Lazza - La compagnia propone una traversata di tre giorni per partecipare al Capodanno olbiese: fuochi d’artificio, grande concerto in piazza e rientro il 1° gennaio. lanuovasardegna.it
La Nona di Beethoven, concerto di Capodanno 2026 dell'Orchestra Sinfonica di Milano - Per il secondo anno, la Nona viene interpretata dal direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian, con la sua Orchestra e il suo Coro di rosso vestiti: l'appuntamento è per lunedì 29, martedì 30, mercoledì ... mentelocale.it
Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concerto, albero olimpico e cosa fare in città - Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concertone ma albero olimpico, mercatini e mille eventi in città. milanofree.it
Il concerto di Capodanno 2026 in piazza del Plebiscito a Napoli con Elodie costerà 590mila euro Lo show prevede la presenza di tantissimi ospiti, tra cui anche Serena Brancale, Sal da Vinci, Gigi Finizio, Lda. Per il Dj set sul Lungomare e i fuochi d’artificio altr - facebook.com facebook
Capodanno 2026 a Oristano - In Piazza Roma il grande concerto di Fedez #Capodanno #Fedez #PiazzaRoma #Oristano #Sardegna x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.