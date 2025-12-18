Il Comune taglia del 15% l' affitto sui suoi immobili a uso commerciale in centro storico

Il Comune di Forlì annuncia una riduzione fino al 15% del canone di affitto per gli immobili commerciali nel centro storico. Questa misura mira a sostenere le attività locali, favorendo la vitalità e il rilancio del cuore della città. Una buona opportunità per imprenditori e commercianti di consolidare la propria presenza in un'area strategica e di grande valore storico.

Meno affitti per il Comune. Biancani taglia la spesa per altri 150mila euro - Magazzini e depositi traslocheranno in strutture di proprietà dell’ente . ilrestodelcarlino.it

ll Comune taglia il gas al suo Cral - Il Cral di Monza ha perso la fornitura di gas e rischia la chiusura per mancato rinnovo del contratto di affitto con il Comune. ilgiorno.it

Peschiera Borromeo, bollette energetiche, il Comune cambia rotta e taglia i costi: ridotto il costo della fornitura dell’energia di oltre il 97% L’assessore al Bilancio Francesco Ricchi spiega come l’analisi dei contratti ha portato a risparmi significativi sulla spe - facebook.com facebook

