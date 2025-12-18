Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino riceve il premio per il miglior video istituzionale 2025

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino si distingue ancora una volta, conquistando il primo posto nel concorso regionale per il miglior video istituzionale 2025. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno e la professionalità del team, premiando la qualità e l’efficacia della loro comunicazione istituzionale. Un traguardo importante che valorizza il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nella comunità campana, diffondendo un messaggio di sicurezza e vicinanza.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino si è aggiudicato il primo posto nel concorso regionale promosso dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, nell'ambito dell'incontro svoltosi ieri 17 dicembre 2025 presso il Centro VV.F. di Capo Miseno, nel comune di Bacoli (NA).

