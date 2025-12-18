Il Comandante Interregionale Carabinieri Podgora in visita al Comando Legione Marche per il tradizionale scambio di auguri

Il 18 dicembre 2025, il Generale Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, ha reso visita al Comando Legione Marche di Ancona per uno scambio di auguri in vista delle festività. Un momento di condivisione e vicinanza tra le forze dell’ordine, simbolo di impegno e collaborazione nel territorio marchigiano.

Il 18 dicembre 2025, in occasione delle imminenti festività, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma, ha visitato il Comando della Legione Carabinieri “Marche” di Ancona dove è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Visita del comandante interregionale alla Legione Sicilia, scambio di auguri con i carabinieri Leggi anche: Carabinieri, la visita per lo scambio di auguri natalizi del comandante interregionale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Perugia: Saluto augurale del Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, ai militari del Comando Legione Carabinieri “Umbria”; Visita del Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, alla Legione Carabinieri Sardegna. –; Carabinieri, la visita per lo scambio di auguri natalizi del comandante interregionale; “VENGO DA FRATELLO”: IL COMANDANTE INTERREGIONALE PODGORA GEN. C.A. IACOBELLI AL RADIOMOBILE DI ROMA. Carabinieri, il generale Iacobelli in Sardegna: «Presenza e fiducia al centro del nostro lavoro» - Tappe a Foresta Burgos e all’Asinara, tra i presìdi più isolati ma strategici del territorio ... msn.com

Perugia: Saluto augurale del Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, ai militari del Comando Legione Carabinieri ... - (UNWEB) ata odierna, a Perugia, presso la storica Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, con sede in Roma e ... umbrianotizieweb.it

Visita istituzionale del Generale Iacobelli ai Carabinieri della Toscana per gli auguri di Natale - Nella mattinata odierna il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI, ha fatto visita al Comando Legione ... gonews.it

Carabinieri, il generale Iacobelli in Sardegna: «Presenza e fiducia al centro del nostro lavoro» Il saluto del comandante interregionale ai reparti dell’Arma. Tappe a Foresta Burgos e all’Asinara, tra i presìdi più isolati ma strategici del territorio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.