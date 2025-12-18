Il caso La Russa jr i 25mila euro congrui ma rifiutati dalla ragazza e i due anni di depressione di Leonardo Apache

Il caso La Russa jr torna sotto i riflettori: Leonardo Apache, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, ha offerto 25mila euro come risarcimento a una ragazza che lo aveva denunciato per violenza sessuale e revenge porn, accuse poi archiviate. La vicenda suscita discussioni sulla giustizia, i risarcimenti e il peso delle dinamiche familiari in situazioni delicate e controverse.

Milano – Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, ha offerto 25mila euro come risarcimento alla ragazza che lo aveva denunciato per violenza sessuale (accusa già archiviata dalla procura) e per "revenge porn", cioè l'avere fatto girare il video della "notte incriminata". La giovane vittima non ha mai accettato la somma, ma la gup Maria Beatrice Parati ha ugualmente ritenuto congrua l'offerta di risarcimento, ha dichiarato estinto il reato a carico del figlio del presidente del Senato, di fatto cancellando il procedimento.

