Il caso di Miss Finlandia e quell' ultradestra così infantile

L'episodio di Miss Finlandia e l'atteggiamento infantile di alcuni esponenti dell'ultradestra finlandese evidenzia come certi comportamenti abbiano radici più profonde nell'immaturità che in un vero pregiudizio. Tre parlamentari del Partito dei Veri Finlandesi hanno replicato, imitandone il gesto offensivo sui social, dimostrando come spesso la politica si trovi ad affrontare atteggiamenti superficiali e poco responsabili.

© Ilfoglio.it - Il caso di Miss Finlandia e quell'ultradestra così infantile L'ultradestra finlandese (ma anche di altre latitudini) non mi preoccupa perché razzista. Nel caso specifico, tre parlamentari del Partito dei Veri Finlandesi hanno imitato il gesto di Miss Finlandia che, in un improvvido post sui social, si era lasciata fotografare facendo con le dita gli occhi a mandorla poiché stava mangiando del cibo cinese, oppure con un cinese, non è chiaro. Accusata di razzismo, la ragazza ha perso la corona da reginetta di bellezza, perciò gli esponenti dell'ultradestra le hanno espresso il loro sostegno facendosi fotografare anch'essi nella medesima posa, con annesse intemerate contro la cultura woke, o contro la cucina col wok, non è chiaro.

