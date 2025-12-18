Il caso di Garlasco i difensori di Stasi | Alberto escluso dalle tracce riscontrate

Gli avvocati di Alberto Stasi affermano che il loro assistito è stato definitivamente escluso dalle tracce riscontrate nel caso di Garlasco. Dopo l’incidente probatorio al Tribunale di Pavia, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis hanno sottolineato che le prove non coinvolgono Stasi, aprendo nuovi scenari nel procedimento giudiziario.

© Feedpress.me - Il caso di Garlasco, i difensori di Stasi: "Alberto escluso dalle tracce riscontrate" «È stato chiarito definitivamente che Alberto Stasi è escluso dalle tracce riscontrate». Lo hanno dichiarato gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, legali di Stasi, uscendo pochi minuti fa dal Tribunale di Pavia dopo l'incidente probatorio. «Sono state fatte le domande, in particolare alla dottoressa Albani, e poi sono stati sentiti anche gli altri due periti - ha spiegato l'avvocato.

