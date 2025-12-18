Il caso degli Arconi C’è una nuova proposta Si riaffaccia la cucina

Dopo mesi di discussioni e divergenze, torna alla ribalta la questione degli Arconi di via Baldassini. Una nuova proposta emerge, segnando un possibile passo avanti verso un punto di equilibrio. La cucina, elemento centrale della discussione, si riaffaccia nel dibattito, aprendo nuove prospettive e speranze per una soluzione condivisa.

Dopo mesi di confronti serrati e posizioni spesso distanti, sulla questione degli Arconi di via Baldassini si intravede un possibile punto di equilibrio. L’amministrazione comunale ha infatti avanzato una nuova ipotesi progettuale che punta a ricomporre il nodo tra salvaguardia storico-artistica e necessità operative legate alla Festa dei Ceri, tema che ha animato a lungo il dibattito pubblico e istituzionale. La proposta, illustrata dal sindaco Vittorio Fiorucci in occasione della presentazione del calendario Ceraiolo 2026 della famiglia dei San Giorgio, nasce da una rivisitazione del progetto originario già trasmessa al Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

