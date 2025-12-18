Il caso Albanese è un precedente pericoloso Massa scatta un presidio di difesa in piazza dopo le polemiche
Il caso Albanese ha acceso un intenso dibattito pubblico, sollevando preoccupazioni e divisioni. La tensione cresce e, in risposta, Massa si mobilita con un presidio di difesa in piazza. La vicenda si configura come un precedente che potrebbe avere ripercussioni significative, alimentando ulteriori discussioni sulla libertà di espressione e sui diritti internazionali. La città si prepara a manifestare il proprio dissenso e a chiedere rispetto e giustizia.
Massa, 18 dicembre 2025 – Non si placano le polemiche attorno al caso Albanese. Il presidio permanente di Massa per la Palestina annuncia un presidio domani. Ma la Cisl scuola toscana vuole vederci chiaro e chiama in causa l’ufficio scolastico regionale. “Nei giorni scorsi una scuola della nostra città ha partecipato a un webinar con Francesca Albanese – dicono dal presidio –, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Questa attività didattica, del tutto legittima e condivisa con molte altre scuole in tutto il Paese, è stata oggetto di strumentalizzazione politica da parte di un esponente di FdI, che l’ha messa sotto accusa parlando di un presunto ‘indottrinamento’ e di assenza di contraddittorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
