Il canto del Papu Gomez | Non mi accontento della salvezza A Padova mi trovo alla grande

Il canto del Papu Gomez risuona con passione e determinazione, svelando la sua voglia di andare oltre la semplice salvezza. Dopo 929 giorni, torna in campo da titolare, affrontando la nebbia padana con lo stesso spirito di sempre. Dal calore di Siviglia alla frescura di Reggio Emilia, il suo entusiasmo non si spegne, pronto a scrivere nuove pagine di fronte alle sfide del calcio italiano.

Papu Gómez: “Dopo la squalifica tanti sono spariti ma con Bergamo legame speciale” - Papu Gomez torna titolare dopo 923 giorni: «Tanti sono spariti, ma ora voglio aiutare il Padova a puntare in alto». calcioatalanta.it

Il Papu è tornato: "Dopo la squalifica il telefono ha smesso di squillare. Ho chiesto aiuto" - Archiviata la squalifica per doping, Alejandro Gomez è sceso in Serie B e ha esordito con la maglia del Padova. tuttomercatoweb.com

