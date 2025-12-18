Il canto del Papu Gomez | Non mi accontento della salvezza A Padova mi trovo alla grande

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il canto del Papu Gomez risuona con passione e determinazione, svelando la sua voglia di andare oltre la semplice salvezza. Dopo 929 giorni, torna in campo da titolare, affrontando la nebbia padana con lo stesso spirito di sempre. Dal calore di Siviglia alla frescura di Reggio Emilia, il suo entusiasmo non si spegne, pronto a scrivere nuove pagine di fronte alle sfide del calcio italiano.

Immagine generica

929 giorni dopo di nuovo titolare. Dal caldo mediterraneo di Siviglia alla nebbia padana di Reggio Emilia. Il Papu Gomez, dopo l'assaggio tra derby e Cesena, contro la Reggiana si è ripreso la scena dal 1'. Una gara sufficiente tutto sommato, da centro di gravità permanente della manovra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Padova, Papu Gomez si racconta: «Stop? Non vedevo le partite di calcio, mi faceva troppo male. Tudor? Non sono rimasto molto sorpreso»

Leggi anche: Esposito è il Golden Boy Italiano: «Il gol salvezza mi ha cambiato la carriera. È cambiato tutto in un attimo ma non mi accontento mai»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

canto papu gomez accontentoIl canto del Papu Gomez: «Non mi accontento della salvezza. A Padova mi trovo alla grande» - Il 10 argentino, dopo la prima da titolare contro la Reggiana in Emilia, si apre e confessa i suoi sogni per il resto della stagione biancoscudata ... padovaoggi.it

canto papu gomez accontentoPapu Gómez: “Dopo la squalifica tanti sono spariti ma con Bergamo legame speciale” - Papu Gomez torna titolare dopo 923 giorni: «Tanti sono spariti, ma ora voglio aiutare il Padova a puntare in alto». calcioatalanta.it

canto papu gomez accontentoIl Papu è tornato: "Dopo la squalifica il telefono ha smesso di squillare. Ho chiesto aiuto" - Archiviata la squalifica per doping, Alejandro Gomez è sceso in Serie B e ha esordito con la maglia del Padova. tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.