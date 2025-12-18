Il canto del Papu Gomez | Non mi accontento della salvezza A Padova mi trovo alla grande
Il canto del Papu Gomez risuona con passione e determinazione, svelando la sua voglia di andare oltre la semplice salvezza. Dopo 929 giorni, torna in campo da titolare, affrontando la nebbia padana con lo stesso spirito di sempre. Dal calore di Siviglia alla frescura di Reggio Emilia, il suo entusiasmo non si spegne, pronto a scrivere nuove pagine di fronte alle sfide del calcio italiano.
929 giorni dopo di nuovo titolare. Dal caldo mediterraneo di Siviglia alla nebbia padana di Reggio Emilia. Il Papu Gomez, dopo l'assaggio tra derby e Cesena, contro la Reggiana si è ripreso la scena dal 1'. Una gara sufficiente tutto sommato, da centro di gravità permanente della manovra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
