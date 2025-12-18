Il cantautore Scarda live all’Arci Rubik di Guagnano

Il Natale si avvicina e l’Arci Rubik di Guagnano apre le sue porte con un evento speciale. Sabato 20 dicembre, il talento di Scarda si esibirà dal vivo in un concerto in solo, portando emozioni e atmosfere uniche. Un’occasione imperdibile per vivere una serata di musica autentica e coinvolgente, in un clima di festa e convivialità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.