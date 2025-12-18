Il cantautore Scarda live all’Arci Rubik di Guagnano
Il Natale si avvicina e l’Arci Rubik di Guagnano apre le sue porte con un evento speciale. Sabato 20 dicembre, il talento di Scarda si esibirà dal vivo in un concerto in solo, portando emozioni e atmosfere uniche. Un’occasione imperdibile per vivere una serata di musica autentica e coinvolgente, in un clima di festa e convivialità.
GUAGNANO - Sabato 20 dicembre primo appuntamento del calendario natalizio di Arci Rubik con il live in solo del cantautore Scarda.Scarda è il diminutivo di un cognome: Scardamaglio Domenico, detto Nico, classe '86, calabrese di lunga adozione, nato a Napoli ma attualmente stabile a Roma. I primi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
