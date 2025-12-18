Il Campidoglio manda 50 vigili urbani a Cortina per gestire il traffico delle Olimpiadi
Il Campidoglio invia 50 vigili urbani a Cortina per gestire il traffico delle Olimpiadi invernali. Gli organizzatori dei Giochi si occuperanno delle spese di trasferta, vitto e alloggio. Un importante supporto dalla capitale alle splendide Dolomiti, garantendo ordine e sicurezza durante l'evento. Un trasferimento temporaneo che unisce due mondi, tra città e montagna, per un’occasione storica.
Sarà compito degli organizzatori dei Giochi invernali pagare la trasferta, oltre a vitto e alloggio Dalla capitale alle Dolomiti, un momentaneo trasferimento sulla neve. Saranno tre contingenti di vigili urbani a portare idealmente la fiaccola da Roma a Cortina d’Ampezzo per i Giochi olimpici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Roma invia 50 vigili urbani a Cortina: “Gestiranno il traffico alle Olimpiadi”.
