Il cammino siriano continua oltre la rimozione delle sanzioni, segnando la fine di un’era. Cristiano Per analizza come questa decisione del Congresso degli Stati Uniti, sotto pressione di Donald Trump, segni un cambiamento strategico nel rapporto con Assad, Iran e Russia, aprendo nuove prospettive per il futuro della regione e il ruolo degli attori internazionali.

© Formiche.net - Il cammino siriano non è finito con la rimozione delle sanzioni. L’analisi di Cristiano

Per la Siria finisce un’epoca, quella delle sanzioni. Il Congresso degli Stati Uniti, dopo il pressing di Donald Trump, ha trovato l’accordo: via le sanzioni che aveva varato per contrastare il regime di Assad e i suoi alleati, Iran e Russia. Il voto è blindato da un patto tra i due grandi partiti che prevede una rimozione senza condizioni. Starà alla Casa Bianca riferire ogni mese al Congresso sui progressi democratici della Siria e sulle sue relazioni pacifiche con i vicini. Tutto questo avviene in giorni turbolenti, soprattutto per un attentato dell’Isis contro il contingente militare americano presente nel nord est del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: Al Sharaa alla Casa Bianca: il leader siriano cerca la revoca delle sanzioni, Trump un alleato in Medio Oriente

Leggi anche: Via Cagliari, smontato il cartello di rimozione forzata: "Da 3 anni era inutile, incubo multe finito"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il cammino siriano non è finito con la rimozione delle sanzioni. L’analisi di Cristiano - Il Congresso degli Stati Uniti, dopo il pressing di Donald Trump, ha trovato l’accordo: via le sanzioni che aveva varato per contrastare il regime ... formiche.net