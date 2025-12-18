Il cammino dei bianconeri si fa più complicato con l’assenza del capitano, out per infortunio. Per Curado, niente sfida contro il Campobasso e Ascoli: il difensore argentino è stato costretto a fermarsi dopo un problema fisico durante l’ultima partita a Guidonia. La squadra dovrà ora affrontare le prossime sfide con nuove difficoltà, cercando di mantenere la concentrazione e la determinazione nonostante le assenze.

© Sport.quotidiano.net - Il cammino dei bianconeri. Il capitano out per infortunio. Per Curado niente Campobasso

Ascoli, Curado contro il Campobasso sarà out. Nella giornata di ieri il difensore centrale argentino si è sottoposto a visita specialistica dopo il guaio fisico che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara disputata domenica scorsa a Guidonia. Il capitano del Picchio ha accusato un problema al polpaccio sinistro, ma fortunatamente non sono emerse criticità in grado di prolungare la sua assenza più del dovuto. La situazione del bianconero sarà monitorata quotidianamente dallo staff medico e da quello tecnico nel corso dei prossimi giorni per cercare di capire i tempi di recupero del giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Juventus Next Gen Campobasso 0-0 LIVE: niente rigore concesso ai bianconeri dopo l’FVS, equilibrio a fine primo tempo INTERVALLO

Leggi anche: Mercato Juve, ti ricordi Mazraoui? Infortunio per l’ex obiettivo dei bianconeri: l’annuncio di Amorim spaventa i tifosi, ecco quando tornerà in campo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il cammino dei bianconeri. Il capitano out per infortunio. Per Curado niente Campobasso.

Il cammino dei bianconeri. Il capitano out per infortunio. Per Curado niente Campobasso - Nella giornata di ieri il difensore centrale argentino si è sottoposto a visita specialistica dopo il guaio fisico che lo ha costretto a lasciare il campo ... msn.com