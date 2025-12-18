Il calendario 2026 in regalo Dodici mesi che ruotano attorno al mondo del volontariato

Scopri il calendario 2026, un omaggio che celebra il cuore generoso del volontariato a Grosseto. Dodici mesi di immagini e storie che illuminano il percorso di solidarietà, portando speranza e calore a chi ne ha più bisogno. Un simbolo di impegno, altruismo e comunità, per ricordarci ogni giorno l’importanza di aiutare gli altri.

GROSSETO Un sole che illumina anche il buio della notte, che splende, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. E' questa l'essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell'ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. Sono esattamente queste le sensazioni che abbiamo provato nell'osservare la copertina del calendario 2026, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato.

