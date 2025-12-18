Il Cagliari vince il Social Impact Award 2025 | riconoscimento per l’impegno sociale
Il Cagliari conquista il Social Impact Award 2025, riconoscimento prestigioso per il suo impegno sociale. Il progetto “Be As One” si distingue per l’attenzione alle comunità e ai valori umani, rafforzando il ruolo del club come esempio di responsabilità sociale e solidarietà. Un traguardo che celebra l’impegno del Cagliari nel promuovere inclusione, coesione e valori positivi attraverso il calcio e l’azione sociale.
Il Cagliari si è aggiudicato il Social Impact Award 2025 grazie al progetto "Be As One", iniziativa che punta a valorizzare lo sport come strumento di inclusione, educazione e responsabilità sociale.
