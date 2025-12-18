Il Cagliari vince il Social Impact Award 2025 | riconoscimento per l’impegno sociale

Il Cagliari conquista il Social Impact Award 2025, riconoscimento prestigioso per il suo impegno sociale. Il progetto “Be As One” si distingue per l’attenzione alle comunità e ai valori umani, rafforzando il ruolo del club come esempio di responsabilità sociale e solidarietà. Un traguardo che celebra l’impegno del Cagliari nel promuovere inclusione, coesione e valori positivi attraverso il calcio e l’azione sociale.

Cagliari, il club rossoblù si aggiudica il Social Impact Award 2025: ecco i dettagli - Cagliari, il club rossoblù è stato premiato da Innoversity Formazione per il progetto “Be As One”: ecco i dettagli Il Cagliari ha vinto il Social Impact Award 2025 per il progetto “Be As One”, avente ... cagliarinews24.com

