Il Bologna sfida l' Inter Italiano Bello esserci niente errori

Il Bologna si prepara alla sfida contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa a Riyadh. Italiano sottolinea l’importanza di essere presenti e senza errori, mentre il tecnico rossoblù riconosce il ruolo di outsider, il quarto incomodo che vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance. Un appuntamento cruciale per il club, tra determinazione e ambizione, in una sfida che promette spettacolo e sorprese.

© Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna sfida l'Inter, Italiano "Bello esserci, niente errori" "Siamo il quarto incomodo", dice il tecnico rossoblù alla vigilia della semifinale di Supercoppa a Riyadh RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Giocarsela fino in fondo. Ma per avere una possibilità di conquistare la prima storica finale della Supercoppa italiana, il Bologna dovrà commettere zero errori.

