Il bilancio della Caritas diocesana in occasione del Natale | nel 2025 serviti oltre 89mila pasti

Durante il Natale 2025, la Caritas diocesana Pescara Penne ha distribuito oltre 89.000 pasti, testimonianza dell’impegno concreto nel sostenere chi è in difficoltà. In questo periodo di condivisione e speranza, l’associazione rinnova il suo appello alla solidarietà, invitando tutta la comunità a unirsi per rendere più serena e dignitosa la festa di chi vive momenti di crisi e solitudine.

© Ilpescara.it - Il bilancio della Caritas diocesana in occasione del Natale: nel 2025 serviti oltre 89mila pasti In occasione delle festività natalizie, la Caritas diocesana Pescara Penne rinnova con forza l'appello alla solidarietà verso chi è in difficoltà e dovrà passare le feste in solitudine. Accanto all'impegno quotidiano, la Caritas propone alcune iniziative natalizie che diventano occasioni.

