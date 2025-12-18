Il bel gesto di un' azienda riminese donati 65 panettoni a favore dell' emporio solidale
Un gesto di generosità ha illuminato le festività natalizie a Santarcangelo. Un’azienda riminese ha donato 65 panettoni all’emporio solidale, sostenendo così le famiglie in difficoltà durante questo periodo speciale. La consegna, avvenuta alla presenza delle autorità locali, rappresenta un esempio di solidarietà e vicinanza, rafforzando il senso di comunità e il valore della condivisione.
Nei giorni scorsi l’emporio solidale di Santarcangelo ha ricevuto una nuova, importante donazione in occasione delle festività natalizie: un’azienda riminese, infatti, ha consegnato 65 panettoni ai volontari del gruppo Civivo, alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti e dell’assessore al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
