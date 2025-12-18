Il Barsanti si aggiudica il premio ’Ambient’Amo’

Il prestigioso premio ’Ambient’Amo’ è stato conferito ai giovani della classe I B MA dell’Istituto Barsanti di Massa, riconoscendo il loro impegno nella promozione di una cultura sostenibile e responsabile. Un riconoscimento che valorizza l’attenzione e la passione dei ragazzi per l’ambiente, incoraggiandoli a continuare il percorso di educazione ambientale e sensibilizzazione.

E’ stato assegnato ai ragazzi della classe I B MA dell’Istituto Barsanti di Massa il Premio ’Ambient’Amo-Percorsi di educazione ambientale’ 2024-2025. Il premio, che ha coinvolto diverse scuole toscane, rientra nell’ambito del progetto ’Il quotidiano in classe’ dell’Osservatorio permanente Giovani-Editori. Il bando cui la scuola massese ha partecipato aveva come tema la ’Viabilità storica in Toscana’, con l’obiettivo di educare gli studenti all’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale, come strade antiche e percorsi significativi. Gli studenti della sede Barsanti dell’istituto hanno esplorato le vie del passato del territorio comunale, sottolineando l’importanza delle reti stradali alla luce delle trasformazioni avvenute nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

