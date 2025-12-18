Il 20 dicembre alle 17, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospiterà la presentazione della storia illustrata

© Avellinotoday.it - "Il bambino senza bocca", presentazione all'ex Carcere Borbonico

La storia illustrata “Il bambino senza bocca”, di Miriam Bisceglie e Giuseppe Guida, sarà presentata il 20 dicembre, alle ore 17, al Carcere Borbonico di Avellino. Il libro racconta la vita di Giancarlo e le sfide della sindrome di Noonan, trasformando un’esperienza personale in un messaggio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Scandone, al via la stagione: domani la presentazione all’ex Carcere Borbonico

Leggi anche: Al Carcere Borbonico il concorso fotografico "Periferie, confini labili"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

"Il bambino senza bocca" è il volume illustrato da Giuseppe Guida, in cui Miriam Bisceglie racconta il percorso di suo figlio che convive con una sindrome genetica rara: «La disabilità non la vediamo finché non ci inciampiamo dentro». Nato insieme all’Associa - facebook.com facebook