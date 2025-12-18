Il bambino senza bocca presentazione all' ex Carcere Borbonico

Il 20 dicembre alle 17, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospiterà la presentazione della storia illustrata

La storia illustrata “Il bambino senza bocca”, di Miriam Bisceglie e Giuseppe Guida, sarà presentata il 20 dicembre, alle ore 17, al Carcere Borbonico di Avellino. Il libro racconta la vita di Giancarlo e le sfide della sindrome di Noonan, trasformando un’esperienza personale in un messaggio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

