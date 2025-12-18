Il bambino senza bocca presentazione all' ex Carcere Borbonico
Il 20 dicembre alle 17, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospiterà la presentazione della storia illustrata
La storia illustrata “Il bambino senza bocca”, di Miriam Bisceglie e Giuseppe Guida, sarà presentata il 20 dicembre, alle ore 17, al Carcere Borbonico di Avellino. Il libro racconta la vita di Giancarlo e le sfide della sindrome di Noonan, trasformando un’esperienza personale in un messaggio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
"Il bambino senza bocca" è il volume illustrato da Giuseppe Guida, in cui Miriam Bisceglie racconta il percorso di suo figlio che convive con una sindrome genetica rara: «La disabilità non la vediamo finché non ci inciampiamo dentro». Nato insieme all’Associa - facebook.com facebook
